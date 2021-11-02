Galatasaray'da kulübün yöneticisi Rezan Epözdemir, basın toplantısında yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın 'adalet' paylaşımına cevap verdi. Epözdemir, "Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşması sırasında basından gelen Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

Beşiktaş'ın Hatayspor deplasmanında iptal edilen golüyle Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısında bulduğu golü kıyaslayarak, "A D A L E T Herkese Lazım!!!" paylaşımı yapmıştı

Beşiktaş Kulübü "Adalet herkese lazım" paylaşımıyla ilgili sorulan soru üzerine konuşan Rezan Epözdemir, "Galatasaray Kulübü, Türk sporunun sorunları için tüm kulüplerle ittifak yapar. Yabancı konusu, yayın ihalesi, futbol hukuk kurullarının adil olması, limit problemi... Liglerin başlamasıyla birlikte yöneticiler, camialarına yönelik açıklama yaparken, olumlu mesajları zedeliyor. TFF ve kurulları da bu görüntüden nemalanıyor. Türk sporunun kronik problemlerini çözebilmek için tüm kulüplerle görüşmeler yaptık. Bu birilerini rahatsız edebilir. Bizim başkanımız 45 gün ceza aldı. Daha ağır cezalar disipline bile sevk edilmedi. İşte adalet burada lazım. Bütün statlar full oldu, bu kurallar bir tek bize mi var? Kimse kurallara uymuyor. Türkiye'de adalet sorunu var." dedi.

Galatasaraylı yönetici, "Tahkim'i istifaya davet ettik. Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ 2 YIL ÖNCE KURALI ANLATMIŞ"

Epözdemir, "Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa, bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"GALATASARAY'IN HAKKI YENDİ!"

Galatasaraylı yönetici, "Kerem'e Nelsson'a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem hataları sonuca etki etti. Alex Teixeira'nın iki defa kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Kişisel olarak Sayın Remzi Sanver'in 'Beşiktaş'ın haklı galibiyeti' sözlerine katılmıyorum. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş'ın galibiyeti haklı falan değildir." açıklamasını yaptı.

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