23 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa'da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasarayi liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibine 3 puanlık fark attı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de ise 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrılırken, savunma hataları ve yenilen gollerle gündeme geldi. Cimbom Avrupa ve ligde gece-gündüz gibi farklı performans sergilerken, Avrupa'daki başarısının nedeni ortaya çıktı. İşte o 5 madde... | Galatasray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Galatasaray Süper Lig'de ve Avrupa'da gündüzgece gibi farklı bir performans sergiliyor. İşte Takvim'in haberine göre başarının 5 maddesi...

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi

STOPERDE MARCAO FAKTÖRÜ

1- Marcao cezası nedeniyle Süper Lig maçlarını kaçırdı. Avrupa'da ise oynadı. Avrupa'da takım savunmasına büyük katkı verdi. Arkadaşlarının performansı arttı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi

TAKTİK DİSİPLİNE SADIK KALIYOR

2- Avrupa'daki maçlarda taktik disipline sadık kalıyor. Bir an olsun oyun disiplininden taviz vermiyor. Terim'in taktiği harfiyen uygulanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi

AVRUPA'DA ÖNLEM ALIYOR!

3- Aslan Süper Lig'de önlem alınan, Avrupa'da ise önlem alan takım konumunda. Kadro yapısına göre hareket ediyor. Oyun kimyası Avrupa'ya daha uygun.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi

TOPU VERİYOR, SKOR ALIYOR

4- G.Saray ligde ortalama yüzde 57 topla oynama yüzdesi yakaladı. Avrupa'da bu rakam yüzde 45. Topu rakibe veriyor. Geçiş oyunlarıyla sonuca gidiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa’da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi

AVRUPA ONLAR İÇİN FIRSAT

5- Son olarak Lokomotiv Moskova'yı deviren Galatasaray'da yerli ve yabancı gençler fırsat maçlarına çıkıyor. Onlar Avrupa'daki maçları fırsat olarak görüyor.

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