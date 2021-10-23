GALATASARAY HABERLERİ: Aslan Avrupa'da kükrüyor! İşte başarının 5 maddesi
UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasarayi liderlik koltuğuna oturdu ve en yakın rakibine 3 puanlık fark attı. Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de ise 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrılırken, savunma hataları ve yenilen gollerle gündeme geldi. Cimbom Avrupa ve ligde gece-gündüz gibi farklı performans sergilerken, Avrupa'daki başarısının nedeni ortaya çıktı. İşte o 5 madde... | Galatasray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Süper Lig'de ve Avrupa'da gündüzgece gibi farklı bir performans sergiliyor. İşte Takvim'in haberine göre başarının 5 maddesi...
TAKTİK DİSİPLİNE SADIK KALIYOR
2- Avrupa'daki maçlarda taktik disipline sadık kalıyor. Bir an olsun oyun disiplininden taviz vermiyor. Terim'in taktiği harfiyen uygulanıyor.
TOPU VERİYOR, SKOR ALIYOR
4- G.Saray ligde ortalama yüzde 57 topla oynama yüzdesi yakaladı. Avrupa'da bu rakam yüzde 45. Topu rakibe veriyor. Geçiş oyunlarıyla sonuca gidiyor.
AVRUPA ONLAR İÇİN FIRSAT
5- Son olarak Lokomotiv Moskova'yı deviren Galatasaray'da yerli ve yabancı gençler fırsat maçlarına çıkıyor. Onlar Avrupa'daki maçları fırsat olarak görüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...