GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Borussia Dortmund Cimbom’un yıldızı Berkan Kutlu’yu izleyecek

Yaz transfer döneminde Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu'ya İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa da talip olmuş, bu iki İtalyan kulübünün Berkan için Aytemiz Alanyaspor'a talip olması genç futbolcunun sarı-kırmızılıların transferini geciktirmiş fakat Berkan Kutlu'nun Galatasaray forması giymek istemesi tüm kapıları aralamıştı.