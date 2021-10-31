31 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe HDI Sigorta 1-3 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Derbide gülen taraf G.Saray!

Derbide gülen taraf G.Saray!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftası derbi heyecanına sahne oldu. Fenerbahçe HDI Sigorta sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırlarken, müsabakayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Maçın ilk setinde Hidalgo'nun servisleriyle etkili olan Fenerbahçe HDI Sigorta seti 25-17 kazandı.

Burutay ile file üstünde etkili olmaya başlayan Galatasaray HDI Sigorta rakibinin servislerdeki hatasını da iyi değerlendirdi ve ikinci seti 25-22 aldı.

Köşelerden etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü seti de 25-21 kazanarak 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe HDI Sigorta file önünde hücum yapamazken Burutay, Sedlacek ve Torres ile sayılar bulan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü sette rakibine 25-21 üstünlük kurdu ve karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe HDI Sigorta ilk kez mağlup oldu.

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