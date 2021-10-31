GALATASARAY HABERLERİ - Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Benfica...

Galatasaray'da zaman zaman iyi bir performans sergileyen Mbaye Diagne'nin geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Senagalli forvetin en büyük talibi ise geçen sezon iyi bir çıkış yakaladığI İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich olarak öne çıkıyor. Hatta İngiliz taraftarlar sosyal medyadan bu transfer için kampanya başlattı.