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GALATASARAY HABERLERİ - Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Benfica...

Gedson transferinde flaş gelişme! Benfica...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak kadrosuna katamadığı Gedson transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz ekibi Benfica'nın, Gedson'un sözleşmesini fiilen uzattığı iddia edildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray'ın taraftara açık idmanını izlemesi Gedson iddialarının daha güçlü konuşulmasına neden oldu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Gedson'un devre arasında sarı-kırmızılı takıma döneceği haberleri yapılırken Gedson'la ilgili farklı bir haber geldi. Benfica yönetim kurulunun Gedson'la beraber Morato'nun sözleşmelerinin yenilemesinin fiilen gerçekleştiğini iddia etti. Oyuncuların sözleşme şartları ve ücretlerinin kısa süre içinde açıklanacağına yer verdi.
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