31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın son durumu belli oldu

F.Bahçe’den sakatlık açıklaması! 3 futbolcunun son durumu belli oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın son durumu hakkında sarı-lacivertlilerden açıklama geldi. (FB spor haberleri)

Süper Lig'de 11. haftada Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, sakatlanan isimler Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın son durumu belli oldu. İşte kulüpten yapılan açıklama;

İ.H. Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızdan;

Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe'de Altay şoku!

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