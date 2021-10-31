31 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'de kesin talimat! Cicaldau'dan başkası topa dokunamaz

Terim’de kesin talimat! Frikikler ve penaltılar artık o isimde
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi Teknik Direktör Fatih Terim'den, futbolculara flaş bir uyarı geldi. Beşiktaş derbisinde kaçan penaltı sonrası deneyimli teknik adamın, "Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak" dediği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 3 puan kaybettiği haftada, Teknik Direktör Fatih Terim'in işi sıkı tuttuğu ve oyuncularla sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, derbide Mohamed'in kaçırdığı penaltının tartışması bitmezken, Terim'den bu konuda kesin talimat geldi: "Bundan sonra duran topları ve penaltıları Cicaldau kullanacak."
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