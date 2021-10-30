GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da transfer fiyaskosu! Ozornwafor ve Sekidika...

Galatasaray'da özellikle yabancı sayısı konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı Belçika ekiplerine kiralanan Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika henüz takımlarında süre bulamadı. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar gelecek sezon 7+4 kuralı düşünüldüğünde bonservis bedeli elde etmek istediği iki isimde sıkıntıya girdi. (GS spor haberleri)

Galatasaray sezon başında yabancı kontenjanını boşaltma adına Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye; Jesse Sekidika'yı ise Leuven'e kiraladı. Sabah'ın haberine göre iki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü. 2.5 sene önce sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nijeryalı defans oyuncusu Ozornwafor, 2019-20 sezonunda da Almeira'ya kiralanmış ve sadece 5 karşılaşmada görev yapmıştı. Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan alınan ve Konyaspor macerası sonrası Leuven'e kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika'nın ise Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.









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