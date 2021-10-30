GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rumen yıldız! Andrei Ivan listede ilk sırada...

Galatasaray'da sergilediği futbolla Avrupa takımlarının radarına giren Kerem Aktürkoğlu konusunda sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in şimdiden genç yıldızının yerine bir ismi listesine eklediği bu futbolcunun Andrei İvan olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray yönetimi Avrupa'dan birçok talibi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine arayışlara başladı. Fotomaç'ın haberine göre menajeri Erkut Söğüt'ün, yurt dışından birçok takımla görüştüğü ortamda Kerem'in yerine gündeme gelen ilk isim Rumen Andrei İvan... Cicaldau'nun takımı Craiova'da forma giyen Ivan daha önce Krasnodar'a gitmiş, tutunamamış daha sonra Rapid'e kiralanmış orada da etkili olamamıştı. İki sezon önce Craiova'ya geri dönen 24 yaşındaki sol kanat, Romanya liginde 8 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla Galatasaray'ın listesine adını yazdırdı.

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