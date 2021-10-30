GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rumen yıldız! Andrei Ivan listede ilk sırada...
Galatasaray'da sergilediği futbolla Avrupa takımlarının radarına giren Kerem Aktürkoğlu konusunda sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in şimdiden genç yıldızının yerine bir ismi listesine eklediği bu futbolcunun Andrei İvan olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray yönetimi Avrupa'dan birçok talibi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine arayışlara başladı. Fotomaç'ın haberine göre menajeri Erkut Söğüt'ün, yurt dışından birçok takımla görüştüğü ortamda Kerem'in yerine gündeme gelen ilk isim Rumen Andrei İvan... Cicaldau'nun takımı Craiova'da forma giyen Ivan daha önce Krasnodar'a gitmiş, tutunamamış daha sonra Rapid'e kiralanmış orada da etkili olamamıştı. İki sezon önce Craiova'ya geri dönen 24 yaşındaki sol kanat, Romanya liginde 8 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla Galatasaray'ın listesine adını yazdırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...