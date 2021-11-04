06 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının kırılma anı! Muslera'dan üst üste kurtarışlar...

Muslera kalesinde devleşti! Üst üste kurtarışlar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 4. maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçın 88. dakikasında kaleci Muslere ceza sahasında oluşan karambolde üst üste iki kritik kurtarışa imza attı. İşte o anlar... (GS spor haberleri)

UEFA AVrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberilikle sonuçlandı.

MUSLERA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın son dakikalarına ise Muslera'nın kurtarışları damga vurdu.

Kullanılan kornerde Muslera 2 kritik kurtarışa imza attı.

İŞTE O ANLAR:

NOT: Görüntüler Exxen'den alınmıştır.

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