GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yine yeniden Gedson Fernandes! Benfica'dan izin istedi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes, kulübü Benfica'da 18 maçta sadece 47 dakika süre alabildi. Sarı-kırmızılılar Portekizli yıldızı yaz transfer döneminde kadroya katmak istese de, mutlu sona ulaşamamıştı. Cimbom, 22 yaşındaki oyuncu için devre arasında yeniden harekete geçecek. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray ile Gedson Fernandes'in yollarını yeniden kesişecek gibi görünüyor. Fotomaç'ın haberine göre; Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı futbolla taraftarlarla arasında özel bir bağ oluşan Portekizli futbolcu, sezon başında da İstanbul'a gelmeyi çok istedi. Ancak Benfica'nın çok yüksek bir bonservis ücreti belirlemesi nedeniyle buluşma gerçekleşmemişti. Gedson'u Galatasaray'a göndermeyen Benfica, kendisi de oyuncuyu kullanmadı. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon oynanan 18 maçın 3'ün de sadece 47 dakika şans bulabildi. Sık sık sosyal medyada, Galatasaray tişörtlü fotoğrafları yayınlayın ve son olarak Cimbom'un taraftara açık idmanını canlı olarak takip eden Gedson'un Başkan Rui Costa ile yaptığı görüşmede, ayrılmak için izin istediği öğrenildi. Bu durum, Galatasaray yönetimini de harekete geçirdi. Orta sahadaki açığı kapatamayan sarı- kırmızılılar, Gedson'u satın alma opsiyonu ile kiralamak için yeniden görüşmelere başladı. Genç yıldız, devre arasında Galatasaray formasını yeniden giymek için artık gün saymaya başladı.

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