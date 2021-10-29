GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılıların idmanında Florya'da sürpriz misafir!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren Cimbom'a sürpriz bir misafir de katıldı. İşte isim ve idmandan görüntüler...
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde yapılan pas ve top kapma çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Fatih Terim'in İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın başında bulunduğu dönemde birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.
Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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