GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılıların idmanında Florya'da sürpriz misafir!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren Cimbom'a sürpriz bir misafir de katıldı. İşte isim ve idmandan görüntüler...

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.