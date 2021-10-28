GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'dan Sacha Boey açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey için Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların doktoru Yener İnce, Fransız sağ bekin son durumunu duyurdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Sacha Boey'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte İnce'nin o açıklamaları...
"BOEY İÇİN ZAMAN VEREMEYİZ"
İnce'nin sözleri şu şekilde; "Sacha Boey için zaman vermek çok zor. Ligin üstünde bir hıza çıkıyor saha içerisinde, bizim istediğimiz bu hıza çıktığında sıkıntı yaşamaması. Oyuncunun daha sağlıklı dönmesi için beklememiz gerekiyor. Burayı dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Bir süre vermek istemiyorum, testlerden yüzde 100 sonuç almadan oynatma şansımız yok Boey'i."
BOEY: "EN KISA SÜREDE DÖNMEK İSTİYORUM"
Mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek istediğini söyleyen Sacha Boey ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak." ifadelerine yer verdi.
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