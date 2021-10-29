GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Andrei Ivan harekatı! Fatih Terim istedi

Yaz transfer döneminde Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir Rumen oyuncuyu daha istedi. Deneyimli çalıştırıcının Cicaldau'nun eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ı takımda görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın Rumen basınından derlediği habere göre, Craiova'dan Cicaldau'yu alan ve memnun kalan sarı-kırmızılılar aynı takımdan Andrei Ivan'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın forvet ve kanatlarda forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu için devre arasında Craiova'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

ELDE TUTMAK ZOR

Galatasaray'ın listesine giren Andrei Ivan'ın geleceğiyle ilgili Craiova'nın hocası Reghecampf açıklamada bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Ivan her maçta fark yaratan bir oyuncu ve mutlaka teklifler olacaktır. Onu tutmak zor olacak" dedi.

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