29 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Andrei Ivan harekatı! Fatih Terim istedi

Terim istedi yönetim alıyor! Cimbom’a bir Rumen daha...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Yaz transfer döneminde Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir Rumen oyuncuyu daha istedi. Deneyimli çalıştırıcının Cicaldau'nun eski takım arkadaşı Andrei Ivan'ı takımda görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın Rumen basınından derlediği habere göre, Craiova'dan Cicaldau'yu alan ve memnun kalan sarı-kırmızılılar aynı takımdan Andrei Ivan'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın forvet ve kanatlarda forma giyebilen 24 yaşındaki oyuncu için devre arasında Craiova'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

ELDE TUTMAK ZOR

Galatasaray'ın listesine giren Andrei Ivan'ın geleceğiyle ilgili Craiova'nın hocası Reghecampf açıklamada bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Ivan her maçta fark yaratan bir oyuncu ve mutlaka teklifler olacaktır. Onu tutmak zor olacak" dedi.

Cimbom'a 18'lik yıldız! Assunçao'nun yerine... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Yine yeniden Gedson! Kulübünden izin istedi Yine yeniden Gedson! Kulübünden izin istedi
Cimbom’a 18’lik yıldız! Assunçao’nun yerine... Cimbom'a 18'lik yıldız! Assunçao'nun yerine...
G.Saray’da 3 forvet 1 Falcao etmedi! G.Saray'da 3 forvet 1 Falcao etmedi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör