GALATASARAY HABERLERİ - UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray’da tek değişiklik!

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu maçta tek değişiklik yaptı. Terim, Barış Alper Yılmaz’ın yerine Sofiane Feghouli’ye görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Lokomotiv Moskova karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre Moskova karşısında tek değişiklik yaptı. Terim, Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sofiane Feghouli'ye görev verdi. Sahaya Fernando Muslera kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Sofiane Feghouli, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.

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