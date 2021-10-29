GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Muslera iddiası!

Galatasaray'da bu sezon yaptığı hatalarla kritik puan kayıplarına sebep olan Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezonki performansı tartışılan Fernando Muslera'nın 2022 Dünya Kupası'nın ardından Uruguay Milli Takımı'nı bırakacağı konuşuluyor. Milli formayı 129 kez giyen 35 yaşındaki eldivenin uzun seyahatlerden yorulduğu ve emekli olmak istediği iddia edildi.

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