29 Ekim 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Muslera iddiası!

G.Saray’da flaş Muslera iddiası!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Galatasaray'da bu sezon yaptığı hatalarla kritik puan kayıplarına sebep olan Fernando Muslera için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezonki performansı tartışılan Fernando Muslera'nın 2022 Dünya Kupası'nın ardından Uruguay Milli Takımı'nı bırakacağı konuşuluyor. Milli formayı 129 kez giyen 35 yaşındaki eldivenin uzun seyahatlerden yorulduğu ve emekli olmak istediği iddia edildi.

G.Saray'da 3 forvet 1 Falcao etmedi! haberin devamı

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