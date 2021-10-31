31 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray - Gaziantep FK maçının VAR'ı Mert Güzenge oldu!

G.Saray - Gaziantep FK maçının VAR’ı belli oldu!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadelenin VAR'ı da TFF tarafından açıklandı. Buna göre, NEF Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın VAR'ı Mert Güzenge oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaizantep FK'yı ağırlayacak.

Zorlu maçın VAR hakemi belli oldu. TFF tarafından yapılan duyuruda, karşılaşmanın VAR koltuğunda Mert Güzenge oturacak.

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