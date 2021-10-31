Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaizantep FK'yı ağırlayacak.

Zorlu maçın VAR hakemi belli oldu. TFF tarafından yapılan duyuruda, karşılaşmanın VAR koltuğunda Mert Güzenge oturacak.

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