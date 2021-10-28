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GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalara ne zaman dönecek?

Arda’nın son durumunu açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 Giriş Tarihi: 28.10.2021

Galatasaray Erkek Futbol Takım Doktoru Dr. Yener İnce, Arda Turan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İnce, "Arda kardeşimizin deltoid ligament dediğimiz ayak bileği iç yan bağlarında ciddi anlamda, tama yakın bir yırtılma söz konusuydu. Cerrahi sınırlarda bir yırtılma söz konusu olduğu halde ameliyatsız nasıl çözebileceğimiz ve en kısa yoldan nasıl tekrar takıma kazandırabileceğimiz konusunda bir strateji belirledik.

Galatasaray Erkek Futbol Takım Doktoru Dr. Yener İnce, Arda Turan'ın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Arda ile ilgili kısa bir açıklama yapayım. Arda kardeşimizin deltoid ligament dediğimiz ayak bileği iç yan bağlarında ciddi anlamda, tama yakın bir yırtılma söz konusuydu. Cerrahi sınırlarda bir yırtılma söz konusu olduğu halde ameliyatsız nasıl çözebileceğimiz ve en kısa yoldan nasıl tekrar takıma kazandırabileceğimiz konusunda bir strateji belirledik. Çok iyi gidiyor çok şükür. Bugün koşulara başladı. Beklediğimiz cevabı aldık. Gayet iyi gidiyor şu an için.
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