GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisinin ardından transfer açıklaması! "Ocak ayında..."

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak lig yarışında ağır bir yara aldı. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında da konuşan Terim, "Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda" dedi. İşte o sözler...

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim transfer hakkında da konuştu.

İşte Terim'in açıklamaları;

"Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda."

"Ersin daha ne olacak. Penaltı kurtardı. Kurtarılmazı kurtardı. Tebrik ederim. Müthiş oynadı."

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