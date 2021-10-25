25 Ekim 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisinin ardından transfer açıklaması! "Ocak ayında..."
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak lig yarışında ağır bir yara aldı. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Transfer hakkında da konuşan Terim, "Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda" dedi. İşte o sözler...
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim transfer hakkında da konuştu.
İşte Terim'in açıklamaları;
"Ocak ayında illa 6 numara demedim ben. Şu maçlar oynayalım. Ancak bilesiniz ki zaten hareket halindeyiz. Çünkü bu gidişle Allah nasip eder de bu turu geçersek, ocak ayında 1-2 yere veya birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor şu anda."
"Ersin daha ne olacak. Penaltı kurtardı. Kurtarılmazı kurtardı. Tebrik ederim. Müthiş oynadı."
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