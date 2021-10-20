GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na 2 talip birden! Bonservis bedeli belirlendi
Galatasaray'a transfer olduktan sonra büyük bir çıkış yakalayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmişti. 22 yaşındaki oyuncu için Lyon ve Nantes devreye girerken, sarı-kırmızılı takım yıldız futbolcunun bonservisini de belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yönetimi, yıllık 900 bin TL maaş ile takımın en az kazanan ismi olan 22 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme önermişti. Ancak milli oyuncunun Alman ve Fransız ekiplerinin yakın takibinde olması nedeniyle anlaşmaya varılamadı.
Fotomaç'ın haberine göre; Fransa'dan özellikle Nantes ve Lyon'un Kerem'i istediği ve kısa sürede resmen girişimlere başlamasının beklendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, performansıyla milli takıma kadar yükselen Kerem için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.
EL SIKIŞILAMADI
Bu sezon takımın en çok forma giyen ismi olmayı başaran Kerem'in sözleşmesine "20 milyon euro'ya serbest kalır" maddesinin eklenmek istediği belirtildi. Ancak genç futbolcunun bu maddeden çekindiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılıların 900 bin TL ücreti 7 milyon TL civarına yükseltmeyi teklif ettiği zaten biliniyordu. Fakat serbest kalma maddesi yüzünden resmi imzaların atılamadığı bildirildi. Almanya'da Stuttgart, Hoffenheim ve Wolfsburg'un da izledi��i Kerem'in ocak ayında takımdan ayrılmaya yakın olduğu öğrenildi.
CANLI İZLENECEK
Kerem Aktürkoğlu'nu, Fransız kulüpleri Lyon ve Nantes'ın yetkilileri Moskova'da canlı izleyecek. Kerem dışında Galatasaray'ın yıldı oyuncuları Marcao, Mostafa Mohamed ve Berkan Kutlu'yu da yakın takibe alan Avrupa kulüpleri scout ekipleri tribünde yer alacak.
HEPSİNDE OYNADI
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da 17 maçta görev yaptı. Takımının tüm karşılaşmalarında boy gösteren Kerem, 3 kez fileleri sarsarken 3 de gol pası verdi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını da eylül ayında ilk kez resmi olarak terletti. Kerem, ay-yıldızlı formayla 6 müsabakaya çıkarken 1-1 sona eren Norveç maçında ilk golünü kaydetti.
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