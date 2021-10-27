GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Berkan Kutlu'ya dev kanca! Dortmund'un ardından Inter...
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, sarı-kırmızılıların orta sahasında vazgeçilmez ismi olmuştu. 23 yaşındaki oyuncuya Borussia Dortmund'un ardından Inter'in de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'ya talipler artıyor... Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana istikrarlı bir şekilde performansını artıran 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusuna Borussia Dortmund'un ardından Inter de talip oldu.
İtalyan haber sitesi Calciomercatonews.com'da yer alan habere göre; Berkan Kutlu, Inter CEO'su Beppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio'dan büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
G.SARAY DERBİSİNİ İZLEDİLER!
Simone Inzaghi'nin de 5 milyon euro değerindeki Berkan Kutlu'yu çok yakından takip ettiği ve Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynadığı derbiye scout ekibin göderdiği bellirtildi.
Haberde; Kutlu'nun menajeri Cenk Melih Yazıcı'nın, aynı zamanda Merih Demiral'ın da menajeri olduğu ifade edildi ve İsviçre doğumlu oyuncunun menajerinin İtalya ile mükemmel ilişkilere sahip olduğu için transferde büyük kolaylık sağlayabileceği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...