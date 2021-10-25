Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu!

Süper Lig'in 10. haftası dev bir derbiye sahne alıyor. Ligin iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçlardan mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek çıkışa geçmek istiyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'yı devirerek moral bulan sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kritik maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri...