25 Ekim 2021, Pazartesi
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Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbinin VAR hakeminin ise Mete Kalkavan olduğu açıklandı.
Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Karşılaşma öncesi maçın VAR hakeminin Mete Kalkavan olduğu açıklandı.
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