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SÜPER LİG

Beşiktaş Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu!

Beşiktaş-G.Saray derbisinin VAR’ı açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği dev derbinin VAR hakeminin ise Mete Kalkavan olduğu açıklandı.

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi maçın VAR hakeminin Mete Kalkavan olduğu açıklandı.

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