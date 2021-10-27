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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...

Süper Lig'de 10 hafta tamamlanırken 17 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom, son olarak Beşiktaş karşısında 2-1 yenildi ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte birçok oyuncu forma giyerken, teknik direktör Fatih Terim bu şansları değerlendiremeyen yıldız isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı kötü performanslarıyla gündeme gelen oyunculara neşteri vururken, yeni gelecek transferlere de bu şekilde yer açmayı planlıyor. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:13
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...

Süper Lig'de ilk 10 hafta tamamlanırken Galatasaray; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve 8. sırada yer aldı.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...

Sarı-kırmızılılar bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maça çıkarken Lazio'yu sahasında 1-0 mağlup etti. Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, Lokomotiv Moskova deplasmanından da 1-0 galibiyetle dönerek 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...

Ligin 10. haftasında Beşiktaş deplasmanında sahne alan G.Saray, derbiden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...

Yaz transfer döneminde takımın maliyetini önemli ölçüde düşüren ve gençleştirme operasyonu yapan Cimbom, devre arasında çalışmalarını sürdürecek.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamada, "Ocak ayında tekrar hamleler yapacağız, yeni 7-8 oyuncu getirmek değil, ilk 11'e genç, alma imkanımız olan yeni oyuncuları tek tek ekleyerek önümüzdeki 3 sene futbol vizyonunu oluşturacak bir takımın çatısını kurmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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