27 Ekim 2021, Çarşamba
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim neşteri vurdu! Devre arasında 3 futbolcu...
Süper Lig'de 10 hafta tamamlanırken 17 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise liderlik koltuğunda oturuyor. Cimbom, son olarak Beşiktaş karşısında 2-1 yenildi ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte birçok oyuncu forma giyerken, teknik direktör Fatih Terim bu şansları değerlendiremeyen yıldız isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Deneyimli çalıştırıcı kötü performanslarıyla gündeme gelen oyunculara neşteri vururken, yeni gelecek transferlere de bu şekilde yer açmayı planlıyor. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcular... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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