GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin şifresi belli oldu!
Galatasaray'da gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Önceki gün Florya’da birlikte aile yemeği yiyen sarı-kırmızılılar, dün de Nef Stadı’nda taraftarla buluştu. Büyük moral bulan futbolcular, bugün Vodafone Park’ta da yükselişi sürdürmekte kararlı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni bir yapılanma içine giren ve sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Galatasaray toparlanmayı başardı. Göztepe galibiyetiyle başlayan seri, Çaykur Rize, Konya ve Lokomotiv Moskova zaferleriyle devam ederken şimdi sıra Beşiktaş derbisine geldi. Sarı-kırmızılılar bugün saat 20.00'de ezeli rakibiyle Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın haberine göre, Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma öncesi Galatasaray'da her şey yolunda... Önceki gün teknik heyet ve futbolcular Florya'da barbekü partisinde bir araya geldi. Dün de takım son taktik çalışmasını Nef Stadı'nda taraftarları önünde yaptı.
İKİ KEZ TRİBÜNLERE KOŞTULAR
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 11 bin taraftar tribünden takip etti. Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi. Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu. Özellikle Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne ve Mostafa büyük ilgi gören oyuncular arasında yer aldı. Destekten çok memnun kalan ve bu ilgiyi boşa çıkarmak istemeyen oyuncular, galibiyet yemini etti.
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