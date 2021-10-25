25 Ekim 2021, Pazartesi

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Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi Fatih Terim konuştu! "Eğer yenersek..."

Terim’den derbi sözleri! Eğer yenersek...
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Galatasaray'ın deneyimli hocası Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi öğrencilerine mesaj verdi. Terim yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ı yenersek mental açıdan öne geçeriz. Bu da bize şampiyonluk yolunda psikolojik destek sağlar" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray puan olarak zirvenin uzağında değil… Lider Trabzonspor'dan sadece 4 puan geride... Fatih Terim, Beşiktaş'la oynanacak derbiyi alarak zirveye ortak olmak istiyor. Bu nedenle tecrübeli teknik adama göre, Vodafone Park'tan çıkacak 3 puan çok daha fazla anlam taşıyor.

Özellikle de psikolojik olarak rakiplerine korku salacak bir 3 puan olacak. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncularını psikolojik olarak derbiye hazırlayan Terim, "Beşiktaş'ı yenersek mental açıdan öne geçeriz. Bu da bize şampiyonluk yolunda psikolojik destek sağlar" dedi. Oyuncularından her şeyi yapmalarını istedi.

YAŞI KADAR DERBİ GÖRDÜ
1953 doğumlu Fatih Terim, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 67 derbiye çıktı. 25 galibiyet, 25 beraberlik, 17 yenilgi karnesine sahip 68 yaşındaki teknik adam, 68. derbi heyecanını Vodafone Park'ta yaşayacak. Terim yönetimindeki sarı- kırmızılı takım, Beşiktaş derbilerinde ise 13 galibiyet, 13 beraberlik, 8 yenilgi gördü.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Beşiktaş derbisinin şifresi belli oldu!

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