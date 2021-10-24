GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan ve Sacha Boey Beşiktaş derbisinde oynayabilecekler mi?

Galatasaray'da her geçen gün üstüne koyularak yükselen form grafiğinin ardından gözler Arda Turan ve Sacha Boey'inin ne zaman sahalara döneceğine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda, Arda Turan takımla çalışmalara başlarken, Boey hazırlanan program doğrultusunda bireysel çalışmalarına devam etti. (GS spor haberleri)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşularla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile yapılan maçta tam süre alan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.



SACHA BOEY VE ARDA TURAN'IN SON DURUMU

Son test antrenmanları esnasında ağrı şikayetleri olan ve yapılan MR değerlendirmesinde sol üst arka adale grubunda zorlanma bulguları devam eden Sacha Boey, hazırlanan program doğrultusunda takımdan ayrı çalıştı.

Arda Turan ise tedavisinin ardından koşu çalışmalarına başladı.

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