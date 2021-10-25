25 Ekim 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki dev derbiye sahne olacak. Sporting yenilgisi ile morali bozulan siyah beyazlılar, evinde Cimbom'u devirip yeniden çıkışa geçme peşinde. Avrupalı Aslan'da keyifler yerinde. Hedef ligdeki 3 haftalık zafer serisini dörde çıkarıp zirveye bir adım daha yaklaşmak. İşte 10'ar maddede Beşiktaş ve Galatasaray derbisi... | Son dakika spor haberleri (BJK GS spor haberi)

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Beklenen gün geldi çattı… Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği Beşiktaş-Galatasaray derbisi 20.00'de başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak kritik mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Sabah Gazetesi, iki takımın son durumlarını 10'ar maddede ele aldı. İşte detaylar...

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

10 MADDEDE BEŞİKTAŞ'IN DERBİ HAFTASI
1-Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi takımı ilk olarak mental açıdan ayağa kaldırdı, üst üste gelen kötü sonuçları unutturdu.

2-Sakatlıklardan bu sezon çok sıkıntı çeken Beşiktaş'ta antrenmanlar hafif tempoda gerçekleştirildi. Takımın çalışma metoduna dikkat edilirken, yeni haftada herhangi bir sakatlık problemiyle karşılaşılmadı.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

3- Derbi öncesi performans olarak düşüşte olan isimlerle ilgili değişiklik kararı alan Sergen Yalçın, faturayı savunma hattından Welinton ve N'Sakala'ya kesti.

4- Hafta boyunca merak edilen 3 yerli kim olacak sorusu ise Necip ile son buldu. Yalçın'ın sahaya süreceği 11'de Ersin, Necip ve Umut Meraş yer alacak.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

5- Rakip analizlerinde özellikle kanat oyuncularının etkinliğine dikkat çekildi. Kenarlarda oynayan Larin ve Ghezzal'dan savunma beklerine her zaman destek vermeleri istendi.

6- Rakibinin dengeli orta sahasını Alex- Pjanic-Josef üçlüsü ile bozmak isteyen Beşiktaş, hızlı hücumlar ve savunma arkasına atılacak toplarla sonuç arayacak.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

7- Alex belirsizliği, Sambacı'nın idman performansıyla son buldu. Maça ilk 11'de başlayacak olan Alex'ten, Pjanic'e daha yakın olması istendi.

8- Son haftalarda bitiricilik sıkıntısı yaşayan Batshuayi, hafta boyunca hırsı ile kendini gösterdi. Derbide teknik heyetin en güvendiği isimlerden.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

9- Derbide Ghezzal'a büyük iş düşecek. Rakip analizi yapan antrenörler, Cezayirli oyuncuya Galatasaray'ın sol beki Aanholt'un savunmada yaptığı hatalar tek tek anlatıldı.

10- Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim, hafta boyunca tesislerde takıma destek oldu. Futbolcuların aileleri ve çocukları da sık sık tesislere gelerek yanlarında yer aldı, moral ve motivasyon kazandırıldı.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

10 MADDEDE GALATASARAY'IN DERBİ HAFTASI
1- Fatih Terim, Beşiktaş'ı perşembe akşamı düşünmeye başladı ve as oyuncuları Kerem ile Morutan'ı Lokomotiv Moskova maçında yedek soyundurarak derbiye sakladı.

2- Rusya'dan cuma sabahı dönen sarı-kırmızılı takıma bir gün izin verildi ve Florya'da derbi hazırlıkları cumartesi sabahı başladı.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

3- Büyük maçlar öncesi tesiste klasikleşen barbekü partisi verildi ve oyuncuların moral motivasyonu üst seviyeye çekildi.

4- Rusya'ya götürülmeyen Sacha Boey'in son kontrollerinde sol üst adalesinde zorlanma tespit edildi ve Fransız sağ bekin bugünkü derbide riske edilmemesine karar verildi...

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

5- Galatasaray'ın Beşiktaş 11'i net! Muslera'nın önünde Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt görev yapacak. Üçlü orta sahada Taylan'ı Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. İleri uçtaki Mohamed'e Morutan&Kerem destek verecek.

6- Babel, Diagne ve Halil Dervişoğlu joker olarak kulübede bekleyecek.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

7- Kart konusunda oyuncularını uyaran Terim, geçen sezon Vodafone Park'ta 10 kişi kalıp kaybettikleri maçı hatırlattı.

8- Pjanic, Ghezzal ve Teixeira gibi teknik oyunculara sahip Beşiktaş'a karşı Avrupa Ligi'nde 3 maçta gol yemeyen savunma kurgusu bozulmayacak.

Herkes sussun futbol konuşsun! İşte 10 maddede Beşiktaş - Galatasaray derbisi

9- Taylan -Berkan-Cicaldau'dan oluşan üçlü orta saha rakibi durdurmaya çalışacak, Morutan ve Kerem'le geçiş hücumları kovalanacak.

10- Derbiye yönelik son idman Aslantepe'de taraftara açık olarak gerçekleşti ve tribündeki coşku sayesinde Fatih Terim'in oyuncularını ekstra motive etmesine gerek kalmadı.

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