GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Beşiktaş derbisine hazır! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 10. haftasında nefes kesen bir maç oynanacak. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar ise mücadeleye hazır. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim de ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı kırmızılılar maçı kazanarak hem çok önemli bir 3 puan almak hem de ezeli rakibine bir mesaj göndermek istiyor.

FLORYA'DA BİRLİK

Galatasaray'da teknik heyet ve oyuncular Florya'da tam bir aile ortamı oluşturmayı başarırken, tüm kulvarda kupa hedefleniyor. Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.

MARCAO DÖNÜYOR

Bu arada cezası sebebiyle lig maçlarında oynayamayan Marcao, Beşiktaş derbisinde sahada olacak. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Morutan'ın da kritik maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın derbi muhtemel 11'i şöyle;

"Muslera - Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt - Taylan, Berkan, Cicaldau - Morutan, Mohamed, Kerem"

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ