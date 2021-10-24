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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Marcao'nun bonservis bedeli belli oldu!

Bonservis bedeli belirlendi! Yönetimin kararı...
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Galatasaray'ın yıldız defans oyuncusu Marcao, gösterdiği performansla yeniden Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Sarı kırmızılılarda yönetim, Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelini de belirledi. İşte o rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de cezası nedeni ile forma giyemeyen stoper Marcao, Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla değerini katladı.

Fotomaç'ın haberine göre, Roma başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü, Brezilyalı stoperi transfer listesine aldı. UEFA tarafından Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçilen 25 yaşındaki Sambacı'ya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor.

Yönetimin bu rakamın altında gelen tekliflere kapalı olduğu belirtiliyor.

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