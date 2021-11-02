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GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan ilk 11'e göz kırptı! Antrenmanda röveşata golü attı (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Rizespor'dan transfer ettiği, ancak yaşanan problem sebebiyle uzun süre lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan için bu süreç sona erdi. Tazminatı ödenip kadroya yazılan 25 yaşındaki oyuncu, formasından ise uzun süre uzak kalmıştı. Oğulcan antrenmandaki hırslı çalışmalarına bir de röveşata golü ekleyince ilk 11'e göz kırptı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan ilk 11’e göz kırptı! Antrenmanda röveşata golü attı GS spor haberi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 Giriş Tarihi: 02.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarına devam ediyor. Gerçekleşen antrenmanda Galatasaray'da süre bulmakta zorlanan Oğulcan Çağlayan, çift kalede harika bir gole imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan ilk 11’e göz kırptı! Antrenmanda röveşata golü attı GS spor haberi

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Galatasaray'da yaz döneminde en çok gündemde olan isimlerden biri Oğulcan Çağlayan'dı. Rizespor ile yaşanan problem sebebiyle uzun süre lisansı çıkarılamayan futbolcu sonrasında tazminatı ödenip kadroya yazılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan ilk 11’e göz kırptı! Antrenmanda röveşata golü attı GS spor haberi

Galatasaray yönetimi hukuki süreci devam ettirirken Oğulcan ise forma şansı bulmakta zorlanıyor. Şu ana kadar sadece 74 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu son oynanan Gaziantep FK maçında kadroya bile giremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan ilk 11’e göz kırptı! Antrenmanda röveşata golü attı GS spor haberi

ÇALIŞMAYA DEVAM

Formayı yeniden kapmak için çalışmalarını sürdüren Oğulcan, antrenmanlarda ise kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Çift kale çalışmasında çok hırslı olan hücumcu harika da bir gole imza attı. Ajansspor'un haberine göre; Emre Kılınç'ın ortasında topu göğüsüyle kontrol eden Oğulcan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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