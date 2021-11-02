GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan ilk 11'e göz kırptı! Antrenmanda röveşata golü attı (GS spor haberi)

ÇALIŞMAYA DEVAM

Formayı yeniden kapmak için çalışmalarını sürdüren Oğulcan, antrenmanlarda ise kendini göstermek için elinden geleni yapıyor. Çift kale çalışmasında çok hırslı olan hücumcu harika da bir gole imza attı. Ajansspor'un haberine göre; Emre Kılınç'ın ortasında topu göğüsüyle kontrol eden Oğulcan röveşatayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

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