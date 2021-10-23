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GALATASARAY HABERLERİ - Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'den Galatasaray paylaşımı! Gülerek tepki verdi...

Müller’den ’G.Saraylı’ paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.10.2021 Giriş Tarihi: 23.10.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avurpa Ligi 3. hafta maçında Loomotiv Moskova - Galatasaray maçında enteresan bir olay yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın kadrosu yanlışlıkla skorborda Bayern Münih kadrosu şeklinde yansıtılmıştı. Bayern Münih'in yıldızı Müller bu duruma gülücük emojisi ile alıntılama yaparak tepki verdi. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederken maç öncesi ilginç bir olay yaşanmıştı. Skorborda yanlışlıkla Galatasaray'ın 11'i yerine Bayern Münih'in oyuncuları ekrana yansıtılmıştı.

Bu görüntüyü Twitter'dan yayınlayan bir hesabı alıntılayan Bayern Münih'in Alman futbolcusu Thomas Müller, gülücük emojisi paylaştı.

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