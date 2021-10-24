24 Ekim 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Beşiktaş derbisi öncesi 10 bin kişilik antrenman! Gedson Fernandes detayı...

G.Saray antrenmanında Gedson Fernandes sürprizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maç öncesinde sarı kırmızılı takım, yaklaşık 10 bin taraftarının eşliğinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Ayrıca antrenmanın canlı yayınında Gedson Fernandes ile ilgili de flaş bir detay ortaya çıktı...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbi maçında ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, flaş bir karar alarak takımın derbi maçı öncesi son idmanı NEF Stadyumu'nda gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Statta yapılan idmanı 10 bine yakın taraftar tribünden izledi. Öte yandan kulüp takımın idmanını sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınladı.

Yapılan canlı yayını Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Benfica'dan kiraladığı ve sezon başında da uzun bir süre yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı ancak alamadığı Gedson Fernandes'in de takip etmesi dikkat çekti.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanı 10 bin kişi izledi!

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