GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Beşiktaş derbisi öncesi 10 bin kişilik antrenman! Gedson Fernandes detayı...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maç öncesinde sarı kırmızılı takım, yaklaşık 10 bin taraftarının eşliğinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Ayrıca antrenmanın canlı yayınında Gedson Fernandes ile ilgili de flaş bir detay ortaya çıktı...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray derbi maçında ezeli rakibi Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda yönetim, flaş bir karar alarak takımın derbi maçı öncesi son idmanı NEF Stadyumu'nda gerçekleştireceğini duyurmuştu.
Statta yapılan idmanı 10 bine yakın taraftar tribünden izledi. Öte yandan kulüp takımın idmanını sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınladı.
Yapılan canlı yayını Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Benfica'dan kiraladığı ve sezon başında da uzun bir süre yeniden kadrosuna katmak için uğraştığı ancak alamadığı Gedson Fernandes'in de takip etmesi dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...