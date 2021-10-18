Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Diagne alkış aldı!
Galatasaray'da Marcao'nun cezası ve Luyindama'nın istikrarsız performansı sonrası formayı alan Alpaslan Öztürk, Konyaspor maçında alkış aldı. Sarı-kırmızılılarda maçın son bölümünde oyuna giren Mbaye Diagne ise, oyuna girerken taraftarların büyük desteğini gördü. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da Marcao'nun yokluğu ve Luyindama'nın da sık hata yapmasıyla formayı kapan Alpaslan Öztürk, günün en başarılı isimlerinden oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Maç boyu 11 ikili mücadeleye giren 28 yaşındaki stoper 8'ini kazandı. 4 hava topuna çıkan ve hepsine vuran Alpaslan, 2 top kaptı ve 10 uzaklaştırma yaptı. Nelsson ise 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanırken, 1 top kaptı ve 7 uzaklaştırma yaparak Galatasaray'ın kalesini gole kapatmayı başardı. İki isim alkış topladı.
DIAGNE'YE ALKIŞ
Rizespor maçının yıldızı Mbaye Diagne, Konyaspor'a karşı son 4 dakikada şans buldu. Senegalli yıldız oyuna girerken NEF Stadı'nda büyük bir alkış tufanı koptu. 29 yaşındaki oyuncu Fatih Terim tarafından kenara çağırıldığı anda tribünlerden "Diagne... Diagne..." sesleri yükseldi. Tecrübeli hücum oyuncusu kısa bölümde etkili olamadı.
*Senegalli yıldız, gördüğü destek üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.
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