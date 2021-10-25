Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Bjk Gs derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye'de tüm gözler Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Vodafone Park'taki mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Siyah-beyazlılar saha ve seyircisi önünde kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Avrupa'da fırtına gibi esen Aslan, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Bjk Gs derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev karşılaşmayla ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelecek iki ezeli rakibin mücadelesi zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bjk Gs derbisi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BJK GS DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SERGEN YALÇIN'IN DERBİ KARNESİ BAŞARILI!

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde daha önce 6 derbi maça çıktı. Yalçın'lı Kartal, Galatasaray ile oynadığı 3 derbide birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, Yalçın döneminde Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.





FATİH TERİM'İN AVANTAJI TECRÜBE!

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 68. derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. Sarı kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet gördü.





GALATASARAY'DAN TARAFTARA AÇIK İDMAN!

Deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Galatasaray, derbi öncesi son antrenmanını taraftara açtı. Sarı-kırmızılılar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda yapılan idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

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