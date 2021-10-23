GALATASARAY HABERLERİ: Savunma emin ellerde! Victor Nelsson Marcao geçit vermiyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Nelsson, Marcao'nun cezası nedeniyle Süper Lig'de sol stoper olarak görev aldı. Nelsson ve Marcao ikilisi UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta da görev alırken, sarı-kırmızılılar bu maçlarda gol yemedi ve kalesine duvar ördü. İkilinin uyumu dikkat çekerken, Cimbom geriden oyun kurma konusunda da fark yarattı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kalesini kapatmayı başarıyor. Sarı-kırmızılılar; E Grubu'nda Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'yla karşılaşırken üç maçta da stoperde Victor Nelsson ve Marcao ikilisi oynadı. Fotomaç'ın haberine göre; Marcao cezalı olduğu için Nelsson ile hiç Süper Lig'de boy göstermedi ama Avrupa'da yapılan maçlarda gösterdikleri uyum çok beğenildi. İki futbolcunun rakibe geçit vermemesinin yanında oyun kurmadaki üstün yetenekleri de takdir topladı.

YİNE HAFTANIN 11'İNDE

UEFA Avrupa Ligi haftanın kadrosunda Marcao kendine bir kez daha yer buldu. 8.0 reyting ortalamasıyla maçın adamı seçilen Marcao, geçtiğimiz iki maçta da haftanın 11'inde yer almıştı. Marcao başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Rus, Fransız, İngiliz ve İtalyan ekiplerinin izlediği ifade edildi.

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