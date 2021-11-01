01 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom resmen açıkladı! Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme imzalandı

Cimbom resmen açıkladı! İmzalar peş peşe
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 Giriş Tarihi: 01.11.2021

Galatasaray iç transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılarda sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Taylan Antalyalı ile yeni sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, 4 yıl daha Galatasaray'da forma giyecek. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama ile 2 yıllık, İsmail Çipe ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray iç transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Christian Luyindama ile 2 yıllık, kaleci İsmail Çipe ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

G.Saray'dan yapılan açıklamalar şu şekilde;

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