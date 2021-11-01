SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom resmen açıkladı! Taylan Antalyalı, Luyindama ve İsmail Çipe ile sözleşme imzalandı

Galatasaray iç transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı kırmızılılarda sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Taylan Antalyalı ile yeni sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, 4 yıl daha Galatasaray'da forma giyecek. Öte yandan sarı kırmızılı kulüp, başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama ile 2 yıllık, İsmail Çipe ile de 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray iç transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Christian Luyindama ile 2 yıllık, kaleci İsmail Çipe ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

G.Saray'dan yapılan açıklamalar şu şekilde;

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