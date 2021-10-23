GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa’yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...

Avrupa Ligi ön elemesinde St. Johnstone maçlarında 1 gol-3 asistle turu getiren Kerem, Randers'a karşı da ilk karşılaşmada gol atarak Aslan'ın gruplara gitmesini sağladı. Ön elemelerde iki tur sonrası 264 bin Euro'yu G.Saray'a kazandıran milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasında emeği olarak 3.1 milyon Euro getirdi. Lokomotiv maçının kahramanı olan Kerem, 630 bin Euro da burada sarı-kırmızılı takıma kazandırdı. Toplamda 4 milyon Euro'yu (44.7 milyon TL) Aslan'ın kasasına koyduran Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşı ise 900 bin TL...