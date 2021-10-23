23 Ekim 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa'yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...

İki sezon önce 3. Lig ekibinde top koşturan ve Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla kısa süre içerisinde A Milli Takım'a kadar yükselmiş ve Avrupa devlerinin de ilgisini çekmişti. 23 yaşındaki yıldız Avrupa kupalarında 1 gol, 3 asist kaydederken kulübün kasasına 4 milyon Euro (yaklaşık 44 milyon TL) girmesini sağladı. Genç oyuncuya Ligue 1 ekiplerinden Lyon kancayı taksa da, Cimbom astronomik bir bonservis bedeli teklif edilmedikçe oyuncuyu satmama kararı aldı ve mukavelesini uzatmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa’yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Aslan'ın son yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yükselişi futboldaki kariyer hikâyelerine güzel bir örnek... İki sene önce 3. Lig takımı 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a gelen genç futbolcu, geçen sezon rotasyon oyuncusuydu. Bu yıl formayı kapan ve 11'in değişmez isimlerinden olan Kerem, Avrupa'da golleri ile puanları getirirken kasayı da dolduruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa’yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...

Avrupa Ligi ön elemesinde St. Johnstone maçlarında 1 gol-3 asistle turu getiren Kerem, Randers'a karşı da ilk karşılaşmada gol atarak Aslan'ın gruplara gitmesini sağladı. Ön elemelerde iki tur sonrası 264 bin Euro'yu G.Saray'a kazandıran milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmasında emeği olarak 3.1 milyon Euro getirdi. Lokomotiv maçının kahramanı olan Kerem, 630 bin Euro da burada sarı-kırmızılı takıma kazandırdı. Toplamda 4 milyon Euro'yu (44.7 milyon TL) Aslan'ın kasasına koyduran Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık maaşı ise 900 bin TL...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa’yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...

BOŞUNA BEK'LYON'

Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, iç transferde gündemin 1 numaralı ismi. Kerem'le 2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı olsa da 5 yıllık yeni anlaşma imzalamak isteyen yönetim, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun garanti ücretini 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkarmayı göze aldı. Fransız kulübü Lyon'un peşinde olduğu Kerem, Galatasaray'la sözleşmesini uzatırsa minimum 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyulacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu Avrupa’yı sallıyor! Lyon ve yeni sözleşme...

Fatih Terim, sezon planlamasını Kerem'e göre yapmaya devam ediyor ve yönetim cephesinde de astronomik bir teklif gelmedikçe satılması yönünde bir düşünce söz konusu değil. Lyon, ocak ayında G.Saray'a teklif yapmaya hazırlansa da yıldız oyuncunun transferi şu aşamada mümkün gözükmüyor.

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