GALATASARAY HABERLERİ: Morutan ülkesini karıştırdı! Performansı sonrası...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılardaki performansıyla takdir topladı. Rumen kulübünün başkanı Gigi Becali, ülkesinde oyuncuyu 'ucuza' satılması nedeniyle eleştirilerin odağında oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın müthiş performansı Romanya'yı karıştırdı. Fotomaç'ın haberine göre; Genç oyuncunun iki eski kulübü Steaua ve Botoşani karşı karşıya geldi. Morutan'ın satışından yüzde 9 pay alma hakkına sahip olan Botoşani'de başkan Valeriu İftime onun çok ucuz bir rakama gönderildiğini söyledi. İftime "Morutan en az 10 milyon euro'luk bir futbolcu. Yeteneği ve zekası çok fazla. Becali'nin böyle bir oyuncuyu 3.5 milyon euro'ya satacağına inanmıyorum" dedi. Botoşani, sadece 342 bin euro alabildi.

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