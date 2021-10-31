GALATASARAY HABERLERİ - Gaziantep FK maçı sonrası Fatih Terim'den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu sözleri!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele sarı kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, "Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi. Başkanın, benim, yönetimin ve teknik heyet doğru baktı olaya. Tabii ki özür dileyecekti. Kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsünün farkında. Kerem ile daha iyi dost oldular, o da olayın ezikliği içerisinde" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı mağlup ederek oldukça kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;
"İki yarıyı da iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedik. Önemli pozisyonlar da bulduk. Zaman zaman yüksek tempo ile pres yaptığımız bir yarı oynadık. İlk yarıyı 1-0 bitirdik. İkinci yarı Gaziantep savunmasının arkasına atacağımız toplarda gol bulabileceğimizi biliyorduk. Bunları denedik. 7-8 kere, 1'i gol oldu."
"Avrupa maçı öncesi diğer rakiplerimize yetişme, yukarıdan puan farkının açılmaması gibi bir sürü faktörü düşündüğümüzde 3 puan önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Hemen yarın sabah Lokomotiv maçına hazırlanacağız."
"Kerem Aktürkoğlu için Erzincan'a teşekkür ederiz. Güvenip, forma verdik. Hala gelişimini tamamlamadı ama her geçen gün üzerine koyuyor. Daha da iyi olacak. Mutluluk verici."
"Olimpiu Morutan'ı hem içeride, hem kenarda oynatıyoruz. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Hasarsız geçersek, daha da iyi olacaklar. Kaybedilen puanlar, gençler de daha farklı etki yaratıyor. Morutan da daha gelişecek."
"Marcao'nun yaptığı hareket doğru değildi ama yönetimimiz doğruydu. Kerem'den özür dileyecekti, o da çok üzüldü. Marcao, üzüntüsünün farkında. Marcao, iyi bir Galatasaraylı. Küme düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik ama şu an çok önemli bir yerde."
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