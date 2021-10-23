GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş maçı 11'inde 2 kritik hamle!

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Şampiyonluğu hedefleyen iki ezeli rakip 3 puan için sahada olacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı deviren Cimbom'un bu karşılaşmada nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Fatih Terim zorlu mücadele öncesinde ilk 11'de 2 önemli değişiklik yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi 11'ini belirledi... Moskova maçını bitiren kadro sahada olacak. Buna göre savunma hattında Muslera'nın önünde yine performansını artıran sağ bek Yedlin, stoperde Nelsson ile cezası biten Marcao ve sol bekte Van Aanholt yer alacak.





KALABALIK DURACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Aslan, Beşiktaş'ın orta sahasındaki yıldızlarına önlem olarak bu bölgede kalabalık şekilde duracak. Taylan, Berkan ve Cicaldau ortada hem oyun kuracak hem de rakibi karşılaşacak, Fatih Terim, kanatlarda değişikliğe gidecek.



Lokomotiv Moskova maçından sonradan oyuna giren ve galibiyeti getiren ikili Kerem Aktürkoğlu ile Morutan, Beşiktaş derbisinin 11'inde yer alacak. İmparator biri hızlı, diğeri teknik iki isminden hücumda önemli işler yapmasını bekliyor. Hücumda en ilerde ise yine performansını yukarı çeken Mostafa Mohamed yer alacak.

