22 Ekim 2021, Cuma

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Marcao Roma'ya önerildi! Bonservis bedeli...

Marcao dev kulübe önerildi! Bonservis bedeli...
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Galatasaray'ın 4 milyon Euro'da kadrosuna kattığı ve sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla en değerli oyuncular arasında giren Marcao, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Aslan'ın yıldızı Marcao için flaş iddia... Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya önerildi. Sarı-kırmızılı kulübün yıldız futbolcusu için kapıyı 15 milyon euro'dan açması bekleniyor.

FORMASINA KAVUŞTU

Süper Lig'deki 8 maçlık cezası Konyaspor maçında son bulan Marcao, Lokomotiv Moskova karşısında ilk 11'deydi. Brezilyalı yıldız, bu sezon Avrupa'da yapılan tüm maçlarda forma şansı buldu. Nelsson ile savunmaya geçen 25 yaşındaki stoper, başarılı performansını sürdürdü.

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