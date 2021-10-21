Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cimbom Moskova'da kükredi! Namağlup lider

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yla karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 maç sonunda 7 puan topladı ve liderliğini perçinledi. Lokomotiv Moskova ise 3 maç sonunda galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı. İki takım 4 Kasım Perşembe günü Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

CİMBOM NAMAĞLUP LİDER!

Sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Marsilya deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılmıştı. Cimbom, Lokomotiv Moskova deplasmanından da 1-0 galip gelerek namağlup liderliğini sürdürdü.

SONRADAN GİRDİLER GALİBİYETİ GETİRDİLER!

Maça yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu 67. dakikada, Olimpiu Morutan ise 76. dakikada oyuna girdi. Rumen yıldız galibiyet golünün asistini yaparken, 3 puanı getiren gol ise Kerem'den geldi.

MARCAO-NELSSON İKİLİSİ GOL YEDİRMİYOR!

Galatasaray, stoper hattında Marcao ve Nelsson'un görev aldığı 3 Avrupa maçında gol yemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e dışarı gitti.

38'inci dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

54'üncü dakikada Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun aşırttığı topu Nelsson tamamlamak istedi, kaleci Guilherme gole izin vermedi.

81'inci dakikada Morutan'ın çizgiden ceza sahası içerisine çevirdiği topta Kerem'in vuruşunda kaleci Guilherme gole izin vermedi.

GOL! 82'nci dakikada Galatasaray öne geçiyor. Morutan'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in yerden plasesi ağlarla buluştu:0-1

89'uncu dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası içinde Kerem'in kaleye gönderdiği topta kaleci Guilherme yine gole izin vermedi.

Mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

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