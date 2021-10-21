21 Ekim 2021, Perşembe
GALATASARAY HABERLERİ: Stoper ikilisi Marcao-Nelsson!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Mücadelede sarı-kırmızılıların stoper hattı, daha önceki maçlarda olduğu gibi Marcao-Nelsson olacak. Cimbom iki oyuncunun forma giydiği 2 maçta da kalesinde gol görmedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, sezonun açılış maçında Giresunspor'u mağlup ederken Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası Brezilyalı stoperini kaybetmişti. Ligde 8 maçtır oynamayan ve cezasını yeni dolduran 25 yaşındaki savunmacı Avrupa'da ise Victor Nelsson ile birlikte müthiş ikili oldular. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom'un sarı-kırmızı duvarı Marcao-Nelsson ikilisi, içeride Lazio deplasmanda Marsilya'ya geçit vermediler. Şimdi de Lokomotiv Moskova'nın karşısına dikilecekler. Fatih Terim bu iki ismin oyun kurulumuna katkısından da maksimum verim alıyor.
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