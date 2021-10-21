21 Ekim 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Stoper ikilisi Marcao-Nelsson!

Stoper ikilisi Marcao-Nelsson!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Mücadelede sarı-kırmızılıların stoper hattı, daha önceki maçlarda olduğu gibi Marcao-Nelsson olacak. Cimbom iki oyuncunun forma giydiği 2 maçta da kalesinde gol görmedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, sezonun açılış maçında Giresunspor'u mağlup ederken Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması sonrası Brezilyalı stoperini kaybetmişti. Ligde 8 maçtır oynamayan ve cezasını yeni dolduran 25 yaşındaki savunmacı Avrupa'da ise Victor Nelsson ile birlikte müthiş ikili oldular. Fotomaç'ın haberine göre; Cimbom'un sarı-kırmızı duvarı Marcao-Nelsson ikilisi, içeride Lazio deplasmanda Marsilya'ya geçit vermediler. Şimdi de Lokomotiv Moskova'nın karşısına dikilecekler. Fatih Terim bu iki ismin oyun kurulumuna katkısından da maksimum verim alıyor.

Alpaslan'dan Lokomotiv sözleri! haberin devamı

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