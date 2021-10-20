20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Günün bombası Melo! Transfer ve Jübile sürprizi...

Süper Lig'de geride kalan 9 haftanın ardından topladığı 17 puanla 6. sırada bulunan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Teknik Direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız olan Felipe Melo'da, futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak istiyor. İşte Galatasaray'ın Felipe Melo'ya sunduğu teklif ve detayları... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Günün bombası Melo! Transfer ve Jübile sürprizi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 Giriş Tarihi: 20.10.2021

Galatasaray ile ilgili Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. UOL Esporte'de Bruno Andrade imzasıyla çıkan habere göre; Galatasaray, aralık ayında sözleşmesi sona erecek olan Felipe Melo'ya 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Tecrübeli oyunncunun Galatasaray'dan gelen bu teklifi kabul etmek üzere olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Günün bombası Melo! Transfer ve Jübile sürprizi...

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen 38 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'da 1.5 yıl oynadıktan sonra futbola nokta koymayı planladığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Günün bombası Melo! Transfer ve Jübile sürprizi...

SAO PAULO VE BOCA DA İLGİLİ

Felipe Melo'ya daha önce Sao Paulo'nun teklifi, Boca Juniors'un ise ilgisi olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın iki kulüpten de önde olduğunun altı çizildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Günün bombası Melo! Transfer ve Jübile sürprizi...

Felipe Melo, Galatasaray formasıyla 154 resmi maça çıkıp 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

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