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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'na bir talip daha! Lyon'dan sonra Nantes

Kerem’e bir talip daha! Lyon’dan sonra...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Galatasaray'a transfer olduktan sonra büyük bir yükselişe geçen ve A Milli Takım'a da seçilen Kerem Aktürkoğlu, Ligue 1 ekiplerini sıraya dizdi. 23 yaşındaki futbolcuyu Lyon 8 milyon Euro'ya transfer etmek isterken, genç yıldıza Nantes de talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Lyon&Kerem Aktürkoğlu haberinde bir gelişme daha yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor.

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