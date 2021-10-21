GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom lider dönmek istiyor! İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar 4 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, Moskova dönüşü bu koltuğu devretmek istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim oyuncularıyla sık sık görüşürken, "Riske girmeyin." uyarısı yaptı. İşte Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti. İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.
DAHA GOL YEMEDİ
Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor. Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da ise durum çok farklı. Cimbom çok daha konsantre ve Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Avrupa arenasında henüz kalesinde gol görmedi. Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda geriden oyun kurmakta ısrarcı olmalarını ancak gereksiz riske girmemelerini belirtti.
AVRUPA'DA 297. MAÇ
Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda bugün Lokomotiv Moskova karşısında 297. karşılaşmasına çıkacak. Aslan 296 mücadelede 104 defa sahadan galip ayrıldı. 114 mağlubiyet yaşadı. 78 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 394 defa fileleri havalandırdı. Kalesinde ise 443 gol gördü. Cimbom, Kupa 2'de 87. maçını oynayacak. 34 galibiyeti, 28 beraberliği, 24 de yenilgisi var. Söz konusu maçlarda 135 gol atarken, 108 gole engel olamadı.
LOKOMOTIV MOSKOVA-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Pablo, Tiknizyan, Maradishvili, Kulikov, Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Mohamed.
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