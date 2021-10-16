GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'i düşündüren istatistik! Milli aralar Cimbom'a yaramıyor

Milli aralar Galatasaray'a yaramıyor. Sarı-kırmızılı takım son 2 senede milli ara sonrası çıktığı son 4 maçtan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İşte teknik direktör Fatih Terim'i düşündüren o istatistik... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray'ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay'dan da 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon'a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ilk beraberliğe razı oldu. Tuzlaspor ve İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayarak ritim tutmaya çalışan Galatasaray'da kadroda 3 eksik bulunuyor. Berkan ve Marcao'nun cezalı olduğu Konyaspor maçında Arda da sakatlığı nedeniyle yok.

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