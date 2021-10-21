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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Brezilya basınından flaş iddia! Felipe Melo geri dönüyor

Brezilya basınından flaş iddia! Felipe Melo geri dönüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, istediği isimlerle uzlaşmaya varamamış ve Assunçao'yu kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takım genç isimden istediği performansı alamazken, Brezilya basını flaş bir iddia ortaya attı ve Felipe Melo için Cimbom'un resmi teklif yaptığını yazdı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Bu haber Galatasaraylıları hem sevindirecek hem şaşırtacak... Aslan sezon başında ciddi yatırımlar yapmasına rağmen ilk takviye gereken yeri sona bırakmıştı. Buraya Berkan Kutlu ve son anda Gustavo Assunçao transfer edildi. Ancak her maç orta sahadaki sıkıntılar daha da artınca Cimbom, Ocak ayını beklemeye koyuldu.

Fatih Terim'in Gedson Fernandes ve eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'yi istediği belirtilirken Brezilya basınından çarpıcı bir haber geldi: Galatasaray, 1.5 yıllığına Felipe Melo'yu istiyor. Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde şu detaylara yer verildi: "Galatasaray kısa süre önce Felipe Melo'ya 1.5 yıllık resmi teklifini sundu. Brezilyalı oyuncu da kariyerini Türkiye'de bırakmaya sıcak bakıyor. 38 yaşındaki futbolcunun kontratı 31 Aralık 2021'de sona eriyor. Palmeiras ona yeni kontrat önermedi. Boca Juniors'ın da Melo'ya ilgisi bulunuyor ancak Türkiye'de taraftarın idolü olan tecrübeli oyuncunun Fatih Terim ile sıcak ilişkisi var. Bu da Melo'yu Türkiye'ye yakınlaştırıyor.

Stoper ikilisi Marcao-Nelsson! haberin devamı

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