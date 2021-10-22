UEFA haftanın 11'ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede
UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları geride kaldı. Temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederken; Fenerbahçe sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakaların ardından UEFA haftanın 11'ini belirlerken, Fenerbahçeli Enner Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belirlendi. İç sahada Antwerp ile oynayan Fenerbahçe'de biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Enner Valencia ile Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao listede yer aldı. İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i...
Lopez (Marsilya)
Balogun (Rangers)
Marcao (Galatasaray)
Diop (West Ham)
Guimaraes (Lyon)
Politano (Napoli)
Haraslin (Sparta Prag)
Maddison (Leicester City)
Insigne (Napoli)
Valencia (Fenerbahçe)
Daka (Leicester City)
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