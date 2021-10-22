22 Ekim 2021, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA haftanın 11'ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta maçları geride kaldı. Temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederken; Fenerbahçe sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakaların ardından UEFA haftanın 11'ini belirlerken, Fenerbahçeli Enner Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede yer aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'i...

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belirlendi. İç sahada Antwerp ile oynayan Fenerbahçe'de biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Enner Valencia ile Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao listede yer aldı. İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i...

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Lopez (Marsilya)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Balogun (Rangers)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Marcao (Galatasaray)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Diop (West Ham)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Guimaraes (Lyon)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Politano (Napoli)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Haraslin (Sparta Prag)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Maddison (Leicester City)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Insigne (Napoli)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Valencia (Fenerbahçe)

UEFA haftanın 11’ini açıkladı! Fenerbahçeli Valencia ve Galatasaraylı Marcao da listede

Daka (Leicester City)

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