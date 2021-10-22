UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i belirlendi. İç sahada Antwerp ile oynayan Fenerbahçe'de biri penaltıdan olmak üzere 2 gol atan Enner Valencia ile Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao listede yer aldı. İşte Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi 11'i...