20 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray kafilesi Lokomotiv Moskova maçı için Rusya'ya gitti!

G.Saray Rusya’ya gitti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Sarı kırmızılı takımın kafilesi, zorlu maç için Rusya'ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında yarın deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Rusya'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, sponsor Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan başkent Moskova'ya hareket etti.

Galatasaray, Lokomotiv Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak maç öncesi son antrenmanını bugün gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

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